Coupe du monde 2018 : la FIFA désigne 13 arbitres assistants vidéo pour le rendez-vous russe

La commission des arbitres de la Fédération internationale de football (FIFA) a sélectionné 13 arbitres pour s’occuper de l’assistance vidéo (VAR) lors de la Coupe du monde cet été en Russie, a annoncé lundi l’instance internationale sur son site.

Les critères de sélection de ces VAR reposaient principalement sur leur expérience en tant qu’officiels de match vidéo dans leurs compétitions respectives d’associations et de confédérations, en plus de leur participation réussie à plusieurs séminaires préparatoires et compétitions de la FIFA, où ils ont amélioré leurs connaissances et compétences VAR, précise la même source.

Aucun arbitre africain ne figure dans cette liste. Chaque match de la Coupe du Monde 2018 aura un VAR avec trois assistants, AVAR1, AVAR2, AVAR3.

En plus de ces 13 arbitres qui agiront uniquement comme arbitres assistants vidéo, certains des arbitres et arbitres assistants qui ont été sélectionnés pour la Coupe du monde 2018 officieront également comme des officiels de match vidéo lors de la compétition phare de la FIFA.

La FIFA avait officialisé en mars dernier le recours à l’assistance vidéodurant le Mondial russe.

Liste des 13 arbitres VAR : Al Jassim Abdulrahman (QAT), Dankert Bastian GER), Makkelie Danny (NED), Dias Soares Artur (POR), Orsato Daniele (ITA), Sampaio Wilton (BRA), Gil Pawel (POL), Valeri Paolo (ITA), Vargas Gery (BOL), Irrati Massimiliano (ITA), Zwayer Felix (GER), Vigliano Mauro (ARG), Lopes Martins Tiago Bruno (POR).