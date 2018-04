FIFOG 2018 : Deux films tunisiens primés et l’Iran décroche le Fifog d’or

La Tunisie a remporté un Fifog d’Or et une Mention spéciale du Jury, à la 13ème édition du Festival international du film Oriental de Genève. Le Palmarès a été annoncé samedi soir, au cours d’une cérémonie de la clôture organisée à la Maison des Arts du Grütli à Genève.

Le film “Aya” de Moufida Fedhila a décroché le prix du FIFOG d’Or de la Compétition Pénitentiaire, des films de fiction organisée dans les établissements de Champ-Dollon et La Brenaz à Genève. Le prix a été remis au réalisateur Ferid Boughedir au nom de la réalisatrice du film qui a été absente de la cérémonie de clôture.

“Le Convive “, une coproduction tuniso-suisse du réalisateur Hakim Mastour, a remporté la Mention spéciale du jury dans la compétition scolaire des films de fiction organisée à l’Ecole de Culture Générale (ECG) Henry-Dunant (Films de fiction).

L’Iran, invité d’honneur de cette édition, a eu la part du Lion au Palmarès de cette édition 2018, en remportant quatre prix dont 2 Fifog d’Or, 2 Fifog d’Argent. Les films “No 17. Soheila” de Mahmoud Ghaffari (Iran) et “Israfil”, d’Ida Panahendeh (Iran) ont respectivement remporté le Fifog d’Or et le Fifog d’argent de la compétition Internationale des longs-métrages de Fiction.

Dans la compétition documentaire internationale, le Fifog d’Or a été attribué au film “Des Rêves Sans Etoiles” du réalisateur Mehrdad Oskouei. Dans la compétition internationale des courts-métrages, le film “Gaze” de Farnoosh Samadi a décroché le FIFOG d’Argent.

Voici le Palmarès complet des différentes compétitions du FIFOG avec mention du film, réalisateur, pays et prix remporté :

1 – Prix de la Compétition Internationale (Longs-métrages) – “No 17. Soheila” de Mahmoud Ghaffari (Iran): FIFOG d’Or- “Israfil”, d’Ida Panahendeh (Iran): FIFOG d’Argent

2 – Prix de la Critique (Longs-Métrages) :- “En Attendant les Hirondelles” de Karim Moussaoui (Algérie): FIFOG d’Or de la Critique – “Iperita” de Mohamed Bouzaggou (Maroc): Mention spéciale

3 – Prix de la Compétition Internationale (Documentaire) – “Des Rêves Sans Etoiles” de Mehrdad Oskouei (Iran): FIFOG d’Or- “Ya Omri” (104 Wrinkles) de Hady Zaccak(Liban): FIFOG d’Argent – “H’na Barra” (Nous Dehors) de Bahia Bencheik El Fegoun & Meriem Achour Bouakkaz (Algérie): Mention spéciale

4 – Prix de la compétition Internationale (Courts-Métrages) – “Toprak” de Onur Yagiz (Turquie): FIFOG d’or- “Gaze” de Farnoosh Samadi (Iran) : FIFOG d’Argent

5 – Compétition Pénitentiaire (établissements de Champ-Dollon et La Brenaz) :- “Aya” de Moufida Fedhila (Tunisie): FIFOG D’or- “Ramdam” de Zangro (France) : Mention spéciale

6 – Compétitions Scolaires des courts-métrages (Genève) :Ecole de Culture Générale (ECG) Henry-Dunant (Films de fiction):

– “You Are Not American” de Sadam Wahidi (Afghanistan): Prix FIFOG d’Or – “Le Convive ” de Hakim Mastour (Suisse, Tunisie): Mention spéciale du jury Cycle d’Orientation (CO) de Budé (Films de fiction):- “The Violet” de Baqer Al-Rubaie (Iraq): FIFOG d’Or – “Take My Hand” de Serge Majdalany (Liban) : Mention spéciale du jury Ecole de Culture Générale (ECG) Ella Maillart (Films documentaires):- Film “The Shield That I Carry” de Basma Farhat (Liban): Prix FIFOG d’Or – Film “Tata Milouda” de Nadja Harek (France): Mention spéciale du jury

Le FIFOG se poursuit dimanche avec la projection de 11 films dont le film Zizou de Ferid Boughedir qui sera présenté en seconde projection après celle du samedi.

Les films primés du Fifog d’Or et du Fifog d’Argent seront projetés dans la soirée à 20h aux cinémas du Grutli.