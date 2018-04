Olympisme : Le CNOT tient son AG évaluative pour la période de mars 2017 à avril 2018

Le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) a tenu samedi dans un hôtel de la proche banlieue de la capitale, son assemblée générale évaluative pour la période de mars 2017 à avril 2018, organisée en présence des présidents des fédérations sportives en tant que membres de l’instance olympique nationale, des membres des différentes commissions du CNOT et des représentants des médias.

Après avoir atteint le quorum requis, Mehrez Boussayène, président du CNOT a donné le coup d’envoi des travaux de cette assemblée générale, passant en revue les différentes activités de l’instance olympique, un an après sa prise de fonction et dégageant les principales difficultés rencontrées.

Le rapport moral a mis en exergue les principaux points du plan stratégique 2017-2020 qui consiste notamment à restructurer les commissions du CNOT et à développer ses ressources humaines, à travers notamment la création de trois nouvelles commissions : commission pour la conservation de la mémoire sportive et olympique, commission provisoire de l’association nationale des olympiens et la commission de relance des jeux traditionnels.

Enumérant les différentes réalisations accomplies par les commissions sectorielles du CNOT, Mehrez Boussayène a rappelé la création par la commission Femme et Sport du fonds pour le renforcement du sport féminin en versant la somme de 100.000 dinars dans le compte bancaire ouvert à cet effet, avec l’objectif d’atteindre les 500.000 dinars qui seront par la suite répartis sur les associations et les sports ciblés”.

Boussayène a, par ailleurs, rappelé le soutien médical accordé aux athlètes de l’élite à travers l’organisation ces derniers mois par la commission médicale de deux séminaires sur la médecine sportive et sur les compléments alimentaires, sans oublier d’évoquer l’intérêt porté au sport pour tous et au développement durable.

Le président du CNOT a également passé en revue les différentes actions menées dans le cadre de la diffusion de la culture et des valeurs olympiques, citant dans ce cadre le lancement de clubs olympiques et du projet “notre quartier olympique” mis en place jusqu’ici dans 19 quartiers répartis dans quatre gouvernorats, outre le programme des activités réalisées dans le cadre du 60e anniversaire du comité.

Il a par ailleurs évoqué les différentes actions de l’Académie nationale olympique et les activités de promotion du mouvement olympique tunisien, a travers le renforcement de la présence tunisienne au sein des instances internationales, notamment la réélection de Boussayène au sein de la commission de la culture et du patrimoine olympique du CIO et au sein de l’ACNOA.

Concernant le soutien financier du CNOT aux sportifs et aux techniciens, le rapport détaille les différentes primes accordées aux sportifs de l’élite par le département Solidarité olympique, et qui s’élèvent à 553.190 dinars, et aux sports collectifs allant jusqu’à 253.000 dinars, outre les primes accordées aux entraineurs et techniciens et les primes pour le développement des activités administratives.

S’agissant des ressources financières du comité, le rapport précise que le CNOT a réussi durant les douze derniers mois à doubler les subventions accordées aux sportifs de l’élite et aux techniciens tunisiens grâce au soutien de la Solidarité olympique, de l’Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA) et du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM). Ainsi, le comité a bénéficié l’année dernière de 235 mille dinars accordés par l’ACNOA qui ont servi à financer 16 fédérations sportives, outre la prise en charge par le CIJM des préparatifs et des stages de la fédération tunisienne d’aviron.

Saluant la qualification jusqu’ici de 13 sportifs aux jeux olympiques de la jeunesse (Buenos Aires 2018), le rapport déplore cependant le manque de coordination entre le CNOT et le ministère de la jeunesse et des sports, à travers la suspension des travaux de la commission mixte pour la préparation olympique, ce qui a constitué une entrave pour la préparation de l’élite tunisienne et pour le travail des fédération sportives.

Parmi les difficultés évoquées par les intervenants le manque de communication avec le ministère, l’insuffisance des moyens financiers, l’absence de sponsoring, la mauvaise infrastructure sportive, la manque de gouvernance dans le sport, et les conséquences de la participation d’athlètes israéliens sur le sport tunisien.

A ce propos, Boussayène a regretté, dans une déclaration à l’agence TAP, “le manque de vision stratégique du ministère de la jeunesse et des sports et son refus, pour des raisons inconnues, de relancer la commission mixte pour la préparation olympique qui a contribué auparavant aux performances des athlètes tunisiens lors des JO-2016 (ndlr: 3 médailles)”.

Le président du CNOT a annoncé par ailleurs qu’une conférence de presse sera tenue la semaine prochaine pour présenter le programme d’activités de l’instance olympique.

Par ailleurs, le Comité national olympique a rendu hommage à cette occasion à des journalistes sportifs tunisiens, dont la journaliste de l’agence TAP, Kalthoum Ben Aligia Rabeh.