Nouvelle consécration pour Kaouther Ben Hania aux Film Independent Spirit Awards

Kaouther Ben Hania a une fois de plus été récompensée pour son remarquable travail. Après avoir remporté le César du meilleur film documentaire pour “Les filles d’Olfa” le 23 février, la réalisatrice tunisienne a été honorée lors des 39e Film Independent Spirit Awards le 25 février à Santa Monica, en Californie.

Son film a été distingué comme le meilleur documentaire, ajoutant ainsi une nouvelle distinction à sa liste de récompenses prestigieuses. Cette reconnaissance souligne non seulement le talent de Kaouther Ben Hania en tant que cinéaste, mais également la qualité et l’impact de son film qui continue de captiver les audiences et de marquer les esprits à l’échelle internationale. Alors que les Oscars approchent, où elle représentera la Tunisie, cette série de récompenses témoigne de la reconnaissance croissante de son travail et de son engagement envers l’art du cinéma documentaire.