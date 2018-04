Tunisie – Gabès-Municipales 2018 : Fiche technique

Situé sur la côte sud-est du pays, à 400 km de Tunis, le gouvernorat de Gabès s’étend sur 7 166 km2. Il se distingue par son oasis côtière, unique au monde.

La région compte 374 300 habitants dont 191 819 sont inscrits au registre électoral.

Ces derniers seront appelés, le 6 mai 2018, à choisir, parmi les 74 listes électorales en lice (44 listes de parti, 29 indépendantes, 1 de coalition), 294 conseillers municipaux, pour 16 communes.

Six municipalités ont été nouvellement installées : Habib Thameur-Bouattouch, Dkhila Toujane, Teboulbou, Menzel Habib, Kettana, Bouchamma.

Créés le 24 janvier 1887, la municipalité de Gabès est la plus ancienne et la plus peuplée dans la région, avec 99 426 habitants dont 51 010 électeurs. Lesquels devront choisir, le 6 mai, 30 conseillers municipaux. Huit listes électorales sont en lice (5 de parti, 2 indépendantes et 1 de coalition).