Tunisie : Exécution de quatre décisions de démolition de constructions anarchiques dans la région de “Sidi Ali El Mekki”

Quatre décisions de démolition de constructions anarchiques dans la région de “Sidi Ali El Mekki” (délégation de Ghar El Melh) ont été mises à exécution, par les services de contrôle régionaux et locaux, sur décision de la municipalité, a fait savoir le secrétaire général de la municipalité, Mohamed Nasr.

Il a précisé que la région de Ghar El Melh subit depuis des années, des agressions contre les domaines public et privé et une grande anarchie quant aux constructions illégales bâties sur le domaine public maritime, forestier ou foncier.

Et d’ajouter que malgré les efforts déployés par les autorités régionales et locales et l’exécution de plus de 70 décisions de démolition de constructions anarchiques et l’ouverture par les services du gouvernorat de Bizerte d’une enquête sur demande des ministères de l’intérieur et des affaires locales et la prise d’autres mesures dissuasives, les agressions contre le domaine public n’ont pas cessé.