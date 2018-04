Tunisie : La crise que connait le pays est politique par excellence (Nouredine Taboubi)

Le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Nouredine Taboubi a estimé, samedi, que la crise que connait le pays est “une crise politique par excellence”, déclarant que “la coalition au pouvoir est une partie du problème”.

“Elle a pour seul objectif de privilégier ses intérêts au détriment de la compétence et l’intégrité”, a-t-il ajouté lors d’un rassemblement ouvrier organisé au siège de l’union régionale de Gafsa.

“Au lieu d’appliquer les consignes du Fonds Monétaire International, le gouvernement doit proposer des solutions et donner des résultats”, a-t-il souligné.

Et d’ajouter que “ce gouvernement essaye aujourd’hui d’immiscer l’organisation syndicale dans un conflit avec les parents et élèves, une façon pour dissimuler son échec et son incapacité à résoudre les dossiers brûlants”.

Evoquant la question de la suspension des cours et des revendications des professeurs, le responsable syndical a indiqué que son organisation se tient aux côtés des enseignants et des classes démunies, précisant qu’elle est plus que jamais déterminée à défendre les droits des secteurs public et privé.

S’agissant de l’appel lancé hier soir par le chef du gouvernement aux enseignants pour reprendre les cours lundi prochain, Taboubi a déclaré aux médias qu’il ne s’attendait pas à un discours “menaçant” et dur”, ajoutant que la centrale syndicale contribuera à la réussite de l’année scolaire.