La LNFP suspend le vice-présdient de l’US Ben Gerdane de ses activités

Le bureau de la ligue nationale de football professionnel (LNF) a décidé lors d’une réunion tenue jeudi soir, de suprendre de ses activités le vice-président de l’US Ben Guerdane Aymen Chandoul et de le convoquer devant le bureau de la ligue, suite à son geste obscène lors du match de son équipe face au CS Sfaxien pour le compte de la 23e journée du championant de la ligue 1.

Par ailleurs la ligue a décidé de consulter la fédération Tunisienne de football à propos de la réserve déposée par la CS Chebba suite à l’interdiction faite au président du CS Chebba d’entrer sur le terrain de Tozeur, lors du match face à l’EO Sidi Bouzid disputé le 30 mars dernier dans le cadre de la phase play-off de la ligue 2 tout en infligant une sanction de trois matches à huis clos à l’EO Sidi Bouzid.

Il a été également convenu d’examiner le projet du mini-championnat de la saison 2017/2018 lors de la prochaine réunion du bureau de la ligue et de consulter le bureau fédéral concernant l’article 45 du code disciplinaire qui stipule que dans le cas où les membres de l’équipe visiteuse détenteurs des accréditations délivrées par la FTF, ont été empêchés d’accéder au stade 90 minutes avant le début de la rencontre et jusqu’au coup d’envoi du match, l’équipe recevante sera sanctionnée d’une perte du match par pénalité (0-2) et de deux matches à huis clos et sur un terrain neutre distant au moins de 60 Km.