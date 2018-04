Tunisie – Municipales 2018 : “L’ISIE assume la responsabilité de contrôle de l’argent politique sale” (Maghzaoui)

Le secrétaire général du mouvement Achaab, Zouheir Maghzaoui, a appelé l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) à assumer sa responsabilité dans le contrôle des “crimes électoraux” notamment l’argent politique sale, outre son rôle technique de premier plan, tout en l’invitant à renoncer à sa décision de ne plus recourir à l’encre indélébile.

Présidant le lancement de la campagne de son parti pour les élections municipales 2018, samedi soir à Mannouba, Maghzaoui, a fait part de ses craintes pour le processus électoral “face à une coalition au pouvoir qui traine depuis trois ans derrière elle des échecs en série”.

Le dirigeant du mouvement Echaab a mis l’accent sur les élections municipales pour la Tunisie, estimant qu’elles jettent les bases du pouvoir local, étant le premier scrutin municipal organisé après la révolution. “Son succès et le taux d’affluence sont essentiels pour garantir la régularité du processus démocratique”, a-t-il fait valoir.

Maghzaoui a estimé que des tentatives sont menées délibérément pour empêcher l’adoption du code des collectivités locales avant le déroulement des élections municipales. “Ces sont des tentatives très dangereuses car elles occultent devant les candidats et les électeurs les prérogatives du conseil municipal et ses relations avec l’autorité régionale et centrale et cachent une volonté d’altérer ses articles afin qu’ils servent les intérêts étroits des partis”, a-t-il ajouté.

Evoquant la question de la sécurité et de la stabilité de la Tunisie, il a estimé que “la lutte contre le terrorisme se poursuit car la Tunisie reste exposée au danger du terrorisme et ne sera pas tout à fait en sécurité si la situation (instable) perdure en Libye”.

“Le mouvement Echaab a toujours mis en garde contre les retombées du terrorisme et de la diabolisation de l’armée syrienne dans sa lutte contre les organisations terroristes, laquelle assure ainsi la protection de la Tunisie et de plusieurs autres pays voisins des dangers qui les menacent”, a-t-il affirmé.

Maghzaoui a estimé que “l’attaque contre la Syrie et le lancement de missiles sur son territoire représentent une lutte pour la survie, non une bataille pour la démocratie et les droits de l’homme comme on tente de le faire croire”.

Le coordinateur régional du mouvement à Mannouba, Abderrazak Aouidette, a présenté à cette occasion les listes en lice du parti, au nombre de 5 en course pour les municipalités de Ouadi Ellil, Borj El Ameri, Al Battane, Mannouba et Tebourba avec trois femmes têtes de listes.

Ceux-ci ont présenté le programme électoral du mouvement et le plan d’action mis en place pour répondre aux préoccupations des habitants, en présence du député Salem Labiadh, des membres des listes candidates, des militants et militantes du parti.