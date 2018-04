Ariana : Ennahdha, Nidaa Tounes et Afek Tounes entament leurs campagnes électorales

Les partis de Mouvement Ennahdha, Nidaa Tounes et Afek Tounes ont entamé, dimanche, leurs campagnes électorales dans la circonscription de l’Ariana, en organisant des meeting, durant lesquels Ennahdha et Nidaa Touns ont présenté leurs listes électorales pour les délégations de l’Ariana ville, de Sidi Thabet et d’Ettadhamen, quant à Afek Tounes il a exposé son programme électoral à Kalaat El Andalous.

La salle Razan, située sur la route de Bizerte, a abrité, dimanche, un meeting de la liste de Nidaa Tounes à Ettadhamen, sous la présidence de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdouline Cherni, qui a souligné ” l’importance de ces élections municipales ” et a réitéré ” l’impératif de conjuguer tous les efforts afin d’assurer le changement qui garantira la dignité et la prospérité au citoyen tunisien “.

De son côté, la tête de liste de Nidaa Tounes à Ettadhamen a présenté le programme électoral de son parti, portant essentiellement sur la préservation de l’environnement et de la propreté, le développement de l’infrastructure de base et la création des opportunités d’emploi et d’investissement au profit des jeunes.

Mahbouba Kadhi, tête de liste du Mouvement Ennahdha, a indiqué, lors d’une réunion à Sidi Thabet, que ” le travail municipal est un honneur pour tout citoyen “, passant en revue les principaux axes du programme de son parti, notamment l’amélioration des services et de l’infrastructure, ainsi que l’impulsion de développement dans la région.

La salle Aziza à la Place Sala, au centre de la ville de l’Ariana, avait abrité, samedi, un meeting pour la liste de Mouvement Ennahdha à Ariana ville, sous la présidence de Moncef Selliti, avec la participation du ministre de Développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Zied Ladhari, et le président du Conseil de la Choura, Abdelkarim Harouni.

Ladhari a saisi cette occasion pour signaler que ” les élections municipales constituent une opportunité pour améliorer les conditions de vie du citoyen et booster le développement “. De son côté, Harouni a fait savoir que ” le Mouvement est déterminé à continuer à servir le pays, via sa participation à la cause publique “.

Quant à Aziza Hatira, présidente de la liste de Nidaa Tounes, à Ariana ville, a appelé, lors d’une réunion organisée au Parc Bir Belhassan, à ” faire preuve de responsabilité et à œuvrer à relever les défis futurs du pays, à travers la participation dans l’affaire locale “.

S’agissant de Afek Tounes, le parti a entamé sa campagne électorale par un meeting organisé à son siège à Kalaat Al Andalous, durant lequel, la tête de liste, Ramzi Boubaker, a présenté la campagne électorale, dont les principaux axes portent sur l’amélioration de l’infrastructure et la préservation du patrimoine culturel et civilisationnel de la région.