Tunisie  : Suspension de la production des produits laitiers

L’Union Tunisienne de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) ont publié un communiqué commun, paru mercredi 11 avril, pour informer les consommateurs que face aux problèmes rencontrés avec le gouvernement pour l’examen immédiat des prix de tous les produits laitiers, les membres des chambres nationales de production et de fabrication des produits laitiers ont conclu ce qui suit :

Suspension de la production des produits laitiers à partir du lundi 23 avril 2018

Suspension totale de la fabrication des produits laitiers à partir du lundi 30 avril 2018.