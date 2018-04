“Je lis Algérien” : Lot de Valises Académiques offert de Guelma à Manouba

Dans le cadre du projet “Les valises diplomatiques”, un lot de Valises Académiques comportant des livres a été offert au Laboratoire LIMA de l’Université Manouba par les représentants de l’Université 8 Mai 1945 de Guelma (Algérie).

A ce sujet, une cérémonie officielle a eu lieu mercredi après midi au Pavillon du ministère des Affaires Culturelles tunisien, en face du Pavillon d’Algérie, invitée d’honneur de la 34ème édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis (FILT).

Cette cérémonie a été précédée par une minute de silence à la mémoire de plus de 250 victimes du crash d’avion militaire mercredi matin, qui s’est écrasé à l’aéroport de Boufarik (Blida), près d’Alger.

La remise du don algérien,-qui sera logé à la bibliothèque du laboratoire-, a été organisée en présence d’universitaires des deux pays ainsi que de plusieurs lycéens et étudiants.

“Les Valises académiques” est un projet né en 2016 et initié par le Forum du Livre tunisien. Le projet s’inscrit cette année dans le cadre du programme “Je Lis Algérien”, qui favorise la mobilité littéraire et la circulation des livres mais aussi des chercheurs universitaires dans différentes branches littéraires, artistiques, techniques, scientifiques…

Cette troisième étape tunisienne, baptisée “Je lis Algérien “, est le prolongement du même projet qui avait couvert le Maroc et l’Algérie. L’idée est de mettre à la disposition du public de la foire les dernières publications dans différentes langues.

Dirigeant ce projet, Habib Ben Salha, enseignant et chercheur à l’Université de la Manouba, a parlé d’ “un rêve qui se concrétise”, d’un projet qui favorise la circulation des livres et des chercheurs Maghrébins pour lesquels s’offre la possibilité de vulgariser la culture du livre en dehors des universités.

Selon cet essayiste et animateur d’émissions culturelles francophones dans des médias audiovisuel tunisiens, le concept des Valises académiques sera élargi à d’autres pays arabes, africains et méditerranéens.

Le vice-Recteur à la formation en troisième cycle à l’Université de Guelma, Mohamed Zine Aissaoui, a indiqué que le lot remis comporte des livres dans les deux langues les plus en usage au Maghreb, soit près de 70 pc de copies en arabe et 30 pc de copies en français.

Pour Chokri Mabkhout, directeur général de la Foire internationale du Livre de Tunis, le projet des Valises diplomatiques est nouveau du point de vue du contenu. Cependant, le principe de base date d’avant 2016, à l’université de Manouba qui œuvre souvent à renforcer ce lien académique, culturel et littéraire entre pays maghrébins. Et d’ajouter, “les relations académiques entre universités tunisiennes et algériennes sont déjà solides”.

Dans son bref témoignage, Amel Maafa, chercheuse de l’Université de Guelma a tenu à préciser que “le livre n’a pas besoin de frontières” appelant à veiller à assurer la libre circulation du livre maghrébin.

Nizar Ben Saad, représentant du ministère des Affaires Culturelles tunisien, a loué le contenu livre algérien qui a connu un saut qualitatif durant les récentes années, ce qui a lui a permis de mieux se positionner et réaliser une plus grande visibilité et diffusion à l’étranger.

Le représentant du ministère a exprimé la fierté de la Tunisie d’accueillir l’Algérie en tant qu’invitée d’honneur, affirmant le soutien du département à ce projet des Valises Académiques qui a permis un échange académique-littéraire entre chercheurs des deux pays.

Pour rappel, le Forum du livre tunisien est une occasion pour présenter des projets et favoriser la présence de la littérature maghrébine dans nos pays respectifs et ailleurs. Le Forum se charge de répertorier l’ensemble de la production maghrébine, africaine et arabe et offre une base de données avec les ouvrages les plus récents dans toutes les spécialités sur le site www.labolima.net qui s’adresse au large public.