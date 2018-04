Le ciel sera partiellement voilé à progressivement nuageux avec quelques pluies sur le nord et les régions ouest.

Vent de Sud-Est assez fort prés des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable, modéré à assez fort ailleurs.

La mer sera agitée et les températures maximales seront comprises entre 16 et 20°C sur le nord et les hauteurs et entre 20 et 24°C ailleurs et atteignant localement 32°C sur l’extrême sud.