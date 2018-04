“Les Voix du Soleil”, une chorale de femmes tunisiennes au service du Social

C’est l’aventure passionnante et tellement humaniste d’un groupe de femmes tunisiennes unies dans l’amour du chant et de la musique et qui ont décidé d’être au service du social et de l’humanitaire.

“Les Voix du Soleil”(*), c’est le nom de cette chorale tunisienne fondée sous la direction du maestro Slim Baccouche et qui est composée de femmes de différents secteurs d’activité professionnelle.

Après le tout dernier spectacle du 20 mars 2018 donné au musée de l’armée à Budapest, sur invitation de l’Ambassadeur de Tunisie, où elle a participé aux festivités de la fête de l’indépendance, la chorale “Les voix du Soleil” sera sur les planches du Théâtre municipal de Tunis le 20 Avril 2018 à 19h30 pour présenter son nouveau spectacle intitulé “Saveurs soufies II”.

Ainsi donc, sur initiative du Rotary club la Marsa, une soirée musicale sera animée par la chorale dans son nouveau récital aux saveurs soufies. Et ce, afin d’achever la restauration et l’équipement de l’école Sidi Ammar à Fernana dont le coût est estimé à 35 mille dinars.

Cette action, profondément sociale, consiste à ramener l’eau dans cette école, à refaire l’étanchéité, à construire un préau pour ces élèves qui arrivent de loin et qui n’ont même pas d’abri contre le soleil et la pluie, et à renouveler l’équipement.

Ayant pour entre autres objectifs de participer à la vie culturelle du pays et surtout de soutenir les associations dans leurs actions caritatives, la chorale “Les voix du Soleil” s’était déjà produite auparavant pour soutenir:

– L’association APAT (Association des Parents et Amis des enfants handicapés de Tunis)

– L’Association Tunisienne des villages d’enfants SOS

– Le Lion’s club de Carthage

– Le Lion’S club Sidi Mehrez

– Le Rotary club La Marsa (en 2016 et 2017)

– L’espace culturel IN’ART Hammamet dans le cadre de l’animation du mois de Ramadan

– La Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises de Tunis dans le cadre de la soirée culturelle organisée pour la conférence internationale de « l’Organisation Mondiale des Femmes Chefs d’Entreprises – Tunis 2015»

– Ligue des Electrices Tunisiennes (LET)

– La Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises en marge du 70ème anniversaire de l’UTICA (Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat)