Tunisie : L’adoption du code des collectivités locales ne doit pas se faire à la hâte (Said Aidi)

Le président du parti Beni Watani Said Aidi a déclaré vendredi que l’adoption du code des collectivités locales ne doit pas se faire à la hâte.

L’adoption de cette loi après les élections municipales ne posera pas de problème, selon lui.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge de la célébration à Monastir du 18e anniversaire du décès du Leader Habib Bourguiba, Aidi a relevé que la confiance des Tunisiens dans l’Etat et ses institutions a été secouée, tenant les mouvements Nidaa et Ennahdha ainsi que tous les autres partis et organisations membres du Document de Carthage pour responsables.

Abordant la situation économique et social dans le pays, Said Aidi considère que le gouvernement n’est pas sur la bonne voie au regard des taux d’inflation et d’endettement enregistrés.

Il a rappelé que son parti avait averti le gouvernement des lacunes contenues dans la loi de finances 2018 et ses incidences sur, notamment, les classes moyennes et les catégories à faible revenu.

Sur un autre plan, Aidi a souligné l’urgence de régulariser la situation des établissements médiatiques confisqués et de soutenir le travail de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle eu égard à son rôle dans l’amélioration du rendement des médias.