Ligue 1 (23e journée) : Horaire remanié du coup d’envoi du match ES Sahel-JS Kairouan

Programme de la 23e journée de la Ligue 1 de football professionnel, prévue dimanche 8 avril, avec le coup d’envoie du match ES Sahel-JS Kairouan fixé à 15h00 au lieu de 17h00.

Voici le programme de la 23e journée:

A Menzel Abderrahman 15h00: CA Bizertin – US Monastir

A Gabès 15h00 (à huis clos): AS Gabès-S.Tunisien

A Medenine 15h00: CO Medenine – CS Sfaxien

A Zarzis (15h00): ES Zarzis – S.Gabésien

A Ben Guerdane (15h00): US Ben Guerdane – C.Africain

A Sousse (15h00): ES Sahel – JS Kairouan

A Radès 19h10 (huis clos): Espérance ST – ES Metlaoui