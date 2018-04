Lettre posthume au fondateur de la République tunisienne, Habib Bourguiba

Ils ont essayé de te salir, ils ont essayé d’enlever cette belle image que les Tunisiens et les Tunisiennes ont de toi, mais ils ignorent, encore, que tu as fait quelque chose de solide et que tu nous as permis d’être instruits assez pour différencier les manipulateurs et ceux qui veulent altérer l’histoire.

Comme le disait Churchill, ‘history is written by the victors’ mais cette citation de Winston aurait pu marcher si on n’était pas à l’ère du numérique.

Grâce à ces haineux, plusieurs citoyens ont cherché la vérité sur le fait que tu es mécréant et ont découvert ton discours lorsque le colon français, lors du protectorat, a sorti une grande statue de Jésus transportée de la Cathédrale de Tunis vers Bab Souika. Tu étais dans tous tes états, appelant les Tunisiens à ne pas perdre leur identité arabo-musulmane.

Tu as mis en face de l’ambassade de France à Tunis la statue d’Ibn Kaldoun pour rappeler au colonisateur qu’on n’était pas des barbares qui ont besoin d’être civilisés car nous étions déjà… civilisés.

Tu nous as appris la tolérance et à ne pas détester parce que la haine ne faisait pas partie de ton combat.

Oui, tu as fait quelque chose de solide, et ton nom ‘Bourguiba’ fait encore trembler tes détracteurs même 18 ans après ton départ vers un monde meilleur.

Paix à ton âme Si Lahbib…