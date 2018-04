USA : Mark Zuckenberg convoqué par le Congrès

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a été convoqué par le Congrès américain les 10 et 11 avril afin d’être questionné suite au scandale de Cambridge Analytica et la réponse tardive du réseau social aux manipulations politiques russes.

Le jeune patron organise depuis plusieurs semaines la contre-offensive politique et médiatique pour convaincre ses utilisateurs, et les pouvoirs publics aux Etats-Unis et dans le reste du monde, que le site avait pris conscience de sa responsabilité, et agissait pour protéger ses usagers de toute exploitation malveillante de leurs données.