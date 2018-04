Tunisie – Monastir : Bac sport 2018 à partir du 16 avril avec 6331 candidats

L’épreuve du bac sport pour l’année scolaire 2018 se déroulera, à Monastir, du 16 au 24 avril, dans 5 centres d’examen avec la participation de 6331 candidats.

Selon le commissaire régional aux affaires de la jeunesse et des sports, Mehdi Gadhab, la journée du 28 avril sera consacrée aux candidats qui s’absenteraient, durant la période des épreuves, pour des raisons de force majeure.

Les élèves du baccalauréat à Sahline, Ouardanine et Monastir, passeront les épreuves, les 16, 17, 19, 20, 23 et 24, au centre d’examen de Monastir.

Les candidats aux lycées de Moknine seront accueillis, du 16 au 18 avril, au centre d’examen de leur délégation et celui de Ksar Hellal ouvrira ses portes, les 20, 23 et 24 avril, aux candidats de Ksibet El-Mediouni, Sayada, Lamta, Bouhjar et Ksar Hellal.

Les élèves du baccalauréat à Jamel, Zéramdine, Bembla et Béni Hassen passeront les épreuves au centre d’examen de Jamel, du 16 au 20 avril.

Le centre d’examen de Teboulba accueillera, les 23 et 24 avril, les candidats aux lycées de Teboulba et Bekalta.

Le nombre total des candidats au bac sport (session de juin 2018) est de 6331 dans le gouvernorat de Monastir dont 5571 élèves des lycées publics et 760 élèves des lycées privés.