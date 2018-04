Tunisie : Al Moubadara s’engage à “poursuivre les efforts pour unifier la famille destourienne”

Le parti Al Moubadara a rendu hommage au “pragmatisme du leader Habib Bourguiba, à sa perspicacité et à ses positions courageuses en faveur des questions nationales et internationales et des causes justes”.

Dans une déclaration rendue publique jeudi à l’occasion de la célébration demain du 18ème anniversaire de la mort du leader Habib Bourguiba, Al Moubadara s’est engagée à “poursuivre les efforts pour unifier la famille destourienne afin qu’elle contribue aux côtés des autres forces nationales à l’édification de la Tunisie de demain et à la garantie de sa prospérité et de son progrès”.

Selon le parti, la Tunisie qui traverse actuellement une conjoncture difficile a besoin de s’inspirer de la pensée bourguibiste et du parcours de Bourguiba en suivant sa voie dans la préservation de l’indépendance du pays, de sa sécurité et de sa stabilité tout en faisant preuve d’abnégation et de don de soi et en privilégiant l’intérêt supérieur de la Tunisie.