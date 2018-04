Tunisie : Le syndicaliste et militant de gauche Salah Zeghidi inhumé au cimetière de Jebeniana

Le militant syndicaliste et activiste de gauche, Salah Zeghidi, décédé lundi à l’âge de 78 ans, a été inhumé mardi au cimetière Sid Abi Ishak, dans sa ville natale de Jebiniana.

Les funérailles se sont déroulées en présence d’un grand nombre de personnalités politiques, syndicales et de militants de droits de l’homme, à l’instar de Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’UGTT, Jamel Msallem, président de la Ligue Tunisienne des Doits de l’Homme (LTDH), Ahmed Najib Chabbi, Hamma Hammami, Mohamed Kilani, Radhia Nasroui, Habib Kazdoghli et le président de l’université de Sfax, Abdelwahed Mokni.

Les obsèques ont eu lieu en présence également du gouverneur de Sfax, Adel Khabthani qui a remis à la veuve du défunt un message de condoléances du président de la république Beji Caid Essebsi.

Après la prière, la récitation de la Fatiha à la mémoire du défunt et le chant de l’hymne national, le secrétaire général de l’UGTT et le président de la LTDH ont prononcé l’éloge funèbre de feu Salah Zghidi, rappelant ses qualités, son militantisme syndical et politique et ses actions dans le domaine des droits de l’homme.

Salah Zghidi est l’un des militants de l’Union générale des étudiants tunisiens, de la Ligue Tunisienne des Doits de l’Homme et un fervent défenseur des valeurs de la liberté, de la démocratie et de l’égalité.

Ses actions militantes lui ont coutées la répression et la prison, notamment sous les pouvoirs de Bourguiba et Ben Ali. Il avait notamment été détenu en 1968 dans la prison de Borj Erroumi à Bizerte.