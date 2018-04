Tunisie-Football  : L’équipe de Houmitna Sport Hay Hlel remporte la Coupe du tournoi international de Montpellier

La jeune équipe de Hay Hlel de Houmitna Sport a remporté la Coupe internationale des jeunes minimes de Montpellier. Un tournoi auquel ont participé 36 équipes représentant 36 pays.

Cela fait des années que l’Association Houmitna Sport travaille en silence pour encadrer les enfants de Hay Hlel et leur permettre de se distinguer dans leur sport favori : le football.

Ce sont des petits enfants de 9 à 11 ans encadrés par une jeune femme au nom de Dhouha Ben Salah et le fondateur de l’Association Mourad Ben Mostpha, et qui se dépensent sans compter pour donner espoir et courage à des enfants qui n’ont pas autant de privilèges que d’autres et délaissés complètement par les pouvoirs publics.

Ce que fait Douha Ben Salah à Hay Hlel est de loin plus efficient que ce que font nombre de gouverneurs et de responsables locaux… Elle incite les enfants à s’imposer dans le milieu sportif en les accompagnant partout sur le territoire national et les encourage à être performants dans leur scolarité. Ce qui est le cas.

Le dernier tournoi en date de l’équipe de Hay Hlel a eu lieu au terrain de l’Académie de football Ooredoo et les a opposés à l’équipe de Mellassine menée elle aussi par Mehrez Hammami, chauffeur de taxi qui a pris sur lui d’organiser régulièrement des tournois de football pour les enfants et les adultes afin de les occuper et d’égayer un quotidien qui n’est pas des plus heureux.

Contrairement à ce que l’on pense, les enfants évoluant dans les cités populaires les plus défavorisées peuvent réussir et ne sont pas plus voués à la criminalité et au terrorisme que d’autres. Ces enfants sont entourés de beaucoup d’amour, d’attentions et d’affection de la part des leurs, ce qui leur procure un grand équilibre affectif et émotionnel.

En fait, il ne s’agit pas autant de moyens matériels, somme toute important, que de la volonté et du vouloir changer les choses vers le mieux et de faire en sorte que les carences et la démission des centres de décision deviennent des opportunités dans des cités où les populations sont abandonnées à elles-mêmes.

Houmitna Sport à Hay Hlel et Koura fi Kol Houma à Mellassine sont des initiatives modestes dépourvues de moyens qui sont en train de changer les donnes dans des terrains que l’on pense minés. Les mines se trouvent peut-être sur les lieux que l’on imagine être préservés !

Pour conclure, nous ne pouvons manquer de remercier les donateurs Hédi Djilani -qui a offert des smartphones aux finalistes du tournoi qui a eu lieu à Tunis-, Mounir Ben Miled -qui a offert des billets d’avion aux enfants qui n’avaient pas les moyens et leur a permis de participer au tournoi de Montpellier- et Marouene Guezmir -gérant d’Oreedo Football Academy.

Ils ne les ont pas déçus, ces jeunes ne les ont pas déçus, ils sont rentrés victorieux avec une coupe d’un tournoi international en France.

Rien n’est impossible à cœur vaillant !

Amel Belhadj Ali