La blessure de Mohamed Amine Ben Amor ne nécessite pas d’intervention chirurgiale

La fédération Tunisienne de football (FTF) a annoncé mardi soir qu’il a été décidé en concertation avec le médecin de la sélection nationale Souhaiel Chamli et Wadii Jari président de la FTF et de la commission médicale, que le joueur de la sélection nationale Mohamed Amine Ben Amor, ne nécessite pas une intervention chirurgicale et qu’il devra être soumis à des séances de kinésithérapie pour une période de 15 à 21 jours.

La même source précise qu’il a été également décidé de consulter les chirugiens orthopédistes Moncef Ben Abid et Mohsen Trabelsi et les docteurs Fathi Al Adabn chef du service de radiologie de l’hopital Kassab et Mohamed Ben Hammouda, chef du service IRM de l’hopital neurologique de Tunis afin qu’ils décident du programme des soins que le milieu d’Al Ahly Jeddah devra suivre.

Mohamed Amine Ben Amor rappelle-t-on, s’était blessé au genou lors du match amical de la sélection nationale face à l’Iran le 23 mars derniers à Radès, enprépration à la coupe du monde Russie 2018.