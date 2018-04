Tunisie – Municipales 2018 : Ben Gharbia participe à une journée de sensibilisation à Tozeur

Le ministre de la Relation avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l’Homme, Mehdi Ben Gharbia, a mis en garde contre la réticence à l’égard de la participation aux prochaines élections municipales, rappelant que ce rendez-vous est important pour l’exercice de la citoyenneté.

A l’ouverture d’une journée de sensibilisation organisée à Tozeur sur le “Rôle de l’administration et de la société civile dans le soutien du processus électoral”, le ministre a appelé les différentes composantes de la société civile à remplir leur rôle pour faire réussir l’opération électorale et encourager les Tunisiens à adhérer à cette échéance politique.

“Il faut aussi sensibiliser les médias audiovisuels et la presse écrite à l’impératif de prendre part à cet effort national afin d’encourager les citoyens à participer à ces élections qui auront un grand impact sur leur quotidien”, a-t-il souligné.

Selon Ben Gharbia, le gouvernement a tout mis en œuvre pour réunir les conditions requises au bon déroulement du processus électoral et tout le soutien nécessaire à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Il a affirmé que la mise en application du chapitre 7 de la Constitution relatif à la décentralisation et au pouvoir local, et dont les principes sont la démocratie participative et la gouvernance, constitue l’un des principaux fondements de la transition démocratique.

Les municipales de 2018 couvriront 350 circonscriptions électorales et impliqueront tous les Tunisiens après la généralisation du système municipal, a-t-il dit.

Et d’ajouter, 3.5 millions de citoyens participeront, pour la première fois, à cette échéance. Ils comptent parmi les habitants des zones rurales où ont été créées 86 nouvelles municipalités.

Organisée par le ministère des droits de l’Homme en collaboration avec le Centre d’Information de Formation d’Etudes et de Documentation sur les Associations (IFEDA) et en coordination avec l’ISIE, cette conférence est la cinquième et dernière d’une série de journées de sensibilisation aux élections municipales prévues le 6 mai prochain.

Ces journées de sensibilisation ont été organisées à Tunis, Sousse, Gabès et au Kef et se sont poursuivies pendant 5 semaines.