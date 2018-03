Tunisie – Kasserine : Chirurgie herniaire par cœlioscopie

Pour la première fois dans la région de Kasserine, une intervention chirurgicale par cœlioscopie pour le traitement d’une hernie abdominale a été menée, samedi, par une équipe médicale mixte composée de six spécialistes du public et du privé venus de Tunis, en collaboration avec des médecins du service de chirurgie à l’Hôpital régional de Kasserine.

L’intervention a été transmise en direct dans la salle des conférences à la direction régionale de la Santé, à partir du bloc opératoire de l’hôpital.

Cette technique sans incision ou presque est plus esthétique et plus rapide. Elle permet de réduire le temps d’anesthésie, d’éviter les complications postopératoires et les problèmes de cicatrisation, souligne à l’agence TAP le président de la Société tunisienne de chirurgie laparoscopique, Farouk Sebai.

La cœlioscopie est apparue pour la première fois en Tunisie en 1992. Elle a été pratiquée au niveau de l’appendicite, la vésicule biliaire, l’estomac et les voies urinaires. La chirurgie herniaire par laparoscopie est plus récente dans le monde et en Tunisie, en raison des caractéristiques inhérentes aux différentes formes de hernie et des risques de complication, explique Sebai.