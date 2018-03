Ligue 1 : Le classico CS Sfaxien-Espérance ST à l’affiche de la 22e journée

Le championnat de Tunisie de la ligue 1 du football professionnel reprend ce week-end après une trève consacrée à la sélection nationale qui prépare la coupe du monde Russie 2018, avec un choc samedi en ouverture de la 22ème journée entre le CS Sfaxien et l’Espérance Sportive de Tunis au stade Taieb M’hiri à Sfax.

Ce classico qui oppose le quatrième du classement géneral le CS Sfaxien au leader semble équilibré entre deux équipes qui chercheront la victoire à tout prix.

En effet les “noir et blanc” qui comptent 13 points de retard sur les sang et or tenteront de rapprocher de la deuxième place qualificative à la ligue des champions d’Afrique, alors qu’une nouvelle victoire du leader lui permettra de franchir un grand pas dans la conservation de son titre avant la fin de l’exercice.

Lors de la phase aller les deux clubs s’étaient quitté dos à dos (1-1) et lors de la saison dernière l’Esperance s’était imposée sur son terrain lors du match aller du play-off et avait concédé le nul blanc à Sfax au retour. La saison 2015-2016 le CS Sfaxien avait gagné le match aller à domicile (1-0) et l’Esperance s’etait imposée au retour (2-1).

La seule victoire du leader rappelle-t-on sur le terrain des sfaxiens remonte à 2013-2014 autant dire que ce sommet promet du spectacle.

A Radès, le CLub Africain tentera de confirmer sa série rose et arracher un huitième succès d’affilée en recevant l’avant-dernier le CO Médenine, qui lui permettrait de consolider sa deuxième place. Depuis l’arrivée de Bertrand Merchand à la tête de l’équipe première, les clubistes ont retrouvé leur bonne santé et enchainé les résultats positifs alors que le CO Médenine qui à seulement un point d’avance sur la lanterne rouge l’ES Zarzis, devra puiser dans toutes ses forces dans ce match difficile pour essayer de décrocher de la zone rouge et poursuivre son opération de sauvetage avec un meilleur moral.

La 22e journée se poursuivra dimanche avec des matches délicats pour les clubs du bas du tableau entre d’une part l’ES Metlaoui et l’ES Zarzis et d’autre part l’US Tataouine et l’US Ben Guerdane.

Deux matches d’une très grande importance pour les sang et or du sud (14e et derniers avec 15 points) et l’US Ben Guerdane (12e/18 points) et qui tenteront de grignoter des points pour espérer sauver leur place en ligue 1 même si la mission ne sera pas facile. Ils seront en effet à l’épreuve du déplacement face à des équipes bien classées et qui évolueront à l’aise sur leur terrain et devant leur public. En effet les Usémistes (5e/34 points) qui jouent à huis clos et les miniers (6e/27 points), ne lacheront rien puisque la quatrième place qualificative à une compétition etrangère est toujours en jeu.

Programme

. Samedi 31 mars:

A Radès (16h00):

C. Africain – CO Médenine

Au Bardo (14h30):

S.Tunisien – CA Bizertin

A Sfax (14h30):

CS Sfaxien – Espérance de Tunis

A Kairouan (14h30):

JS Kairouan – AS Gabès

A Gabès (14h00):

Stade Gabésien – Etoile du Sahel

. Dimanche 1r avril:

A Monastir (19h00, à huis clos):

US Monastir – US Ben Guerdane

A Metlaoui (14h30):

ES Metlaoui – ES Zarzis