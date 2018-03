La SMU Startup Competition 2018 inspire le désir d’entreprendre

La South Mediterranean University vient de lancer la 2ème édition de la SMU Startup Competition 2018 en appelant élèves et étudiants, sur tout le territoire Tunisien, à s’inscrire à cette compétition entrepreneuriale pour présenter une idée de projet et pour profiter d’une formation accélérée et condensée sur l‘entreprenariat et gestion de projets.

Le 17 et 18 Mars 2018, le Campus MSB-MedTech a accueilli près de 70 élèves et étudiants formant environ 40 équipes pour la première étape de la compétition.

Une fois les sessions de formations, en langue anglaise et portant sur l’entrepreneuriat, la création de projets, le design thinking, et les techniques de présentations achevées, une sélection a débouché sur la qualification de 10 équipes à la Finale de la compétition le 24 Mars 2018.

Evaluées sur les critères de l’innovation, la technologie, la faisabilité, la profitabilité et les techniques de présentation, trois équipes gagnantes ont été choisies par le jury composé d’experts du domaine à savoir :

Mr. Nazeh BEN AMMAR, Président de Carthage Business Angels, membre fondateur de Wikistartup et membre du conseil d’administration de la Chambre de Commerce Tuniso-Allemande AHK, Mr. Mehdi Khemiri, l’entrepreneur en série et fondateur de plusieurs entreprises à succès dont Innovest et Topnet, Mr. Mehdi Fathallah, Directeur du programme B@Labs et entrepreneur passionné par la technologie avec 8 ans d’expérience dans le monde des startups, Mr. Khaled Dridi, expérimenté dans le domaine bancaire et gestion des capitaux, gestionnaire de fonds à l’UGFS depuis 2015 en charge du capital d’amorçage et du capital-risque et dernier membre, mais non des moindres, Mr. Anis Hamouda, consultant en technologie, marketing et stratégie doté d’une expérience de plus de cinq ans au sein de la banque d’investissement à Paris et à Londres.

Le premier prix de 5000DT a été décerné au projet de, l’équipe Code & Build, composée de deux futurs ingénieurs de l’Ecole Nationale Des Sciences Et Technologies Avancées à Borj Cedria, et qui consiste en un widget composé d’un hardware et de pièces mécaniques assemblées pour aider les jeunes (de 7 à 15 ans) à comprendre les techniques de programmation de base et les capacités des robots grâce à l’utilisation d’une plate-forme de programmation graphique.

Pour ce qui est du second prix de 2000DT, il a été de la part de l’équipe AdChat, composée de deux jeunes élèves de Gabès participant avec une plate-forme où les entreprises de la région MENA peuvent construire leur propres ChatBot en reconnaissant les différents dialectes et argots arabes.

Quant au troisième prix de 1000 DT, il a été décerné à l’équipe Celiac Safe, composée de deux jeunes étudiants dont leur idée consiste en une plateforme de boulangerie sans gluten pour les personnes allergiques au gluten avec une application mobile qui fournit une liste de tous les aliments et produits disponibles qui sont sans gluten.

La cérémonie de clôture de la compétition s’est déroulée au campus de la South Mediterranean University au lac 2, en présence de Pr. Mahmoud Triki, Président de l’université et plusierus professeurs de la MSB et MedTech.

La South Mediterranean University, fidèle à sa vision et à sa mission, mise toujours sur l’importance de l’entreprenariat. Elle ne cesse d’inculquer ces valeurs aux jeunes ambitieux. La SMU Startup Competition, n’est autre qu’une confirmation de la volonté de la SMU à inciter les jeunes, porteurs d’idées innovantes, à aller de l’avant et concrétiser leurs Dreams.