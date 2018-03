C.Africain : Le comité directeur lance un appel à ses supporters

Le comité directeur provisoire du C.Africain a lancé un appel à ses supporters à faire preuve de fair play lors des prochaines rencontres du club dans les différentes disciplines “pour éviter les retombées négatives qui menaceraient le club au plan sportif et matériel”.

“Le comité directeur et le comité des supporters rappellent aux supporters et à tous les groupes fidèles au club l’importance de faire preuve de fair play et de responsabilité et poursuivre le soutien les équipes du C.Africain lors de leurs prochaines rencontres de basket-ball face à l’US Monastir, en football devant le CO Medenine et CS Sfaxien et leur demande d’éviter les jets de fumigènes et de projectibles pour ne pas desservir notre association au plan sportif et matériel, ce qui oblige les responsables sportifs et sécuritaires à limiter le nombre de nos supporters lors des prochains matchs”, indique le bureau directeur dans un communiqué diffusé mardi son site officiel.

“Le comité directeur compte sur la compréhension des supporters du C.Africain pour continuer à faire honneur au club et à le soutenir comme de coutume”, ajoute le communiqué.

Les rencontres sportives donnent lieu souvent à des débordements des supporters des équipes tunisiennes qui subissent les conséquences avec des sanctions financières à répétition et des huis clos imposées par les instances fédérales.