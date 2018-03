Le Centre Tunisien pour l’Entrepreneuriat Social (TCSE) vient d’annoncer l’ouverture d’un nouvel espace pour l’innovation et l’entrepreneuriat social à Bab Souika (sis au 19, Rue Bou Sandel) qui offrira aux jeunes une multitude d’activités d’information, de soutien, d’orientation et d’accompagnement afin de lancer des projets à fort impact sociétal et/ou environnemental dans leur localité.

Il s’agit du quatrième espace régional créé sous l’appellation LINGARE (gare de l’innovation sociale) relevant de ce Centre, après ceux de Mahdia, Sidi Bouzid et Kasserine.

Les programmes et services de LINGARE L’MDINA Bab Souika commenceront à partir du mois de mai 2018, sous le projet FLAG mis en place avec l’association TAMSS et co-financé par l’Union Européenne, l’Association Pontes Ricerche et Interventi et Oxfam Italia.

D’après Asma Mansour, directrice exécutive et co-fondatrice du Centre Tunisien pour l’Entrepreneuriat Social : « Depuis 2015, notre Centre a initié le projet LINGARE (La gare de l’innovation sociale) qui consiste en l’implémentation d’espaces de co-création qui rassemblent et soutiennent des communautés de jeunes et d’entrepreneurs sociaux de différentes régions ». Elle a ajouté « LINGARE L’MDINA à Bab Souika sera ainsi notre quatrième espace régional qui assurera une démocratisation d’accès à l’information, aux opportunités et aux réseaux d’experts logistiques et financiers à travers nos programmes d’appui et services d’accompagnement ».

Il est à noter que le Centre Tunisien pour l’Entrepreneuriat Social, en collaboration avec ses partenaires institutionnels et associatifs (Union Européenne, GIZ Tunisie, IESS, FLAG et BEB 18) a organisé, mercredi 21 mars 2018 à la Médina de Tunis, une journée pour la célébration de l’innovation et de l’entrepreneuriat social. Plusieurs activités participatives d’animation, de réseautage, de démonstration et de co-création pour les jeunes, une mini-foire de produits sociaux et alimentaires sains, une exposition photos et projections vidéos ont meublé cette journée.

Un circuit itinérant a été organisé relié à 7 stations « d’engagement social » et ateliers de co-création autour des thématiques: Consommation Responsable, Design et Art, Artisanat et Innovation, Economie Alternative et protection de l’Environnement. Une vingtaine d’entrepreneurs sociaux venus de plusieurs régions du pays ont été invités pour présenter leurs expériences, témoigner de leurs réussites, se mettre en réseaux et diffuser leur savoir-faire auprès des jeunes de la capitale.

Pour plus d’informations, visitez le site web : www.lingare.org