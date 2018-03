Nescafé Comedy Show – Saison 4 : Les stages débutent

Comme attendu, la première étape des castings du grand concours NESCAFÉ COMEDY SHOW vient de se terminer pour les candidats de tous les bords de la Tunisie (Tunis, Nord-Ouest, Sahel, Cap Bon, Centre et du Sud, entre Kairouan, Gabès et Sfax), par une très large participation et un franc succès.

Tout s’est déroulé dans une folle ambiance, avec des castings (universités et facebook) qui ont attiré un public nombreux et pleinement satisfait des belles performances des candidats en lice.

En lançant le NESCAFÉ COMEDY SHOW, NESCAFÉ a donc bien réussi, à travers cet événement de taille, son pari de répondre aux aspirations des jeunes, en offrant à ces comédiens en herbe l’opportunité de dévoiler leurs talents. NESCAFÉ s’engage aussi pleinement dans l’aide à la culture chez cette frange de la population (et à un niveau plus large), avec un souci constant sur l’aspect totalement culturel de ce concours.

NESCAFÉ est, et reste donc, la marque pionnière dans la promotion du théâtre estudiantin en soutenant ces jeunes pleins d’énergie et d’audace.

Les nombreux candidats qui se sont présentés à cette première étape de castings n’ont pas manqué d’idées et d’imagination pour convaincre un jury qui s’est bien régalé face à ces prouesses. Un jury formé de grands comédiens professionnels qui ont marqué le paysage théâtral tunisien et continuent de se distinguer sur la scène artistique.

Ces juges avaient eu la tâche bien laborieuse de départager les candidats et d’en choisir les plus performants, ceux qui ont su faire la différence et se démarquer parmi leurs camarades ; et aujourd’hui, c’est chose faite !

Et maintenant que le groupe final est désigné, parmi les jeunes sélectionnés, les lauréats devront suivre un stage de perfectionnement, du 20 mars au 1er avril, sous la houlette de l’infatigable Jaâfar Guesmi.

Un stage qui vise à améliorer leur jeu et leur présence sur scène, indispensables pour bien réussir leurs performances et faire passer le message au public qui sera aussi nombreux que lors des précédentes saisons.

La grande fête, ce sera pour la finale qui aura lieu le lundi 2 avril prochain et qui commencera par un bon et délicieux NESCAFÉ pour tous, et où les finalistes se présenteront sur scène face à un public déchaîné.

A la suite de quoi, l’heureux vainqueur de cette 4ème édition sera désigné par ce même jury et sera pris en charge par NESCAFÉ pour son premier One Man Show.

Vivement une belle Finale avec un bon NESCAFÉ …

