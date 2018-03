Tunisie : Clôture de la troisième édition des journées romaines d’El Jem

La troisième édition des journées romaines d’El Jem (Thysdrus) a clôturé ses festivités, dimanche, sous le roulement des tambours romains et le combat des gladiateurs à l’amphithéâtre romain d’El Jem.

Durant trois jours (23,24 et 25 mars 2018), la ville d’El Jem a vécu au rythme de l’histoire et la culture romaine à travers des spectacles de danse, de la musique et de la poésie. Cette immersion dans la vie romaine d’antan a pour objectif d’animer la ville d’El Jem et d’initier les adultes et les enfants aux coutumes et traditions de la civilisation romaine.

A ce sujet, le président de l’association “We love Eljem”, initiatrice de cet événement culturel, Ridha Hfayedh a fait savoir que cette édition a été l’occasion pour initier un large public à la culture romaine à travers des ateliers de mosaïque, de poterie, de coiffure romaine ou encore un atelier de fabrication de couronnes romaines.

Plusieurs ateliers ont été destinés aux enfants, au cours de cette troisième édition, à l’instar de l’atelier du petit légionnaire ou le petit archéologue. En plus des ateliers, des démonstrations ont été organisées pour faire découvrir aux visiteurs le travail du cuir pendant l’époque romaine ou les techniques de la peinture romaine.

Les visiteurs ont pu aussi profité des séances de dégustation de la cuisine romaine ou encore d’un documentaire en 3D retraçant la vie quotidienne pendant l’époque romaine.