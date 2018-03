Décès de l’artiste palestinienne Rim Banna

Dans un faire-part, le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé sa grande douleur à la suite du décès aujourd’hui de la chanteuse palestinienne Rim Banna, à l’âge de 51 ans après un long combat avec le cancer. L’annonce de son décès a été faite par sa famille sur sa page facebook officielle.

Le SNJT a tenu à rappeler que la défunte était une fidèle amie de la Tunisie. Rim Banna, lit-on dans le faire-part, a depuis toujours manifesté un soutien infaillible à la liberté d’expression et d’opinion en Tunisie sous l’ancien régime en se tenant solidaire avec l’opposition et les organisations de la société civile et les activistes tunisiens. Avec sa perte, la scène culturelle arabe vient de perdre une amie sincère du peuple tunisien, une voix courageuse et une porte-parole des souffrances du peuple palestinien.

Rim Banna, lit-on encore, n’était pas une voix qui militait uniquement pour la cause palestinienne mais aussi pour les causes du peuple tunisien avant et après la révolution en signant des pétitions, en participant à des mouvements de protestation et à des meetings populaires en chantant lors de plusieurs manifestations contre la dictature, la barbarie et l’oppression. En tant que femme humaine et rebelle et en tant qu’artiste, Rim Banna restera à jamais dans la mémoire de tous les Tunisiens, a ajouté le SNJT

L’artiste, compositrice et activiste engagée Rim Banna est née à Nazareth en 1966.