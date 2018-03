“Le Panama ne sera pas aussi facile au mondial que beaucoup croient” ( Hernan Gomez )

“Le Panama ne sera pas aussi facile au mondial que beaucoup croient” a declaré , jeudi , le sélectionneur du Panama Hernan Gomez aprés le match de preparation ( Panama-Danemark 0-1.

Le Danemark a battu le Panama 1-0 ,jeudi, à Copenhague en match de préparation pour le Mondial-2018.Le but a été inscrit par Pione Sisto à la 69e minute.

Par ailleurs, Gomez a convoqué 24 joueurs pour les deux matches amicaux face au Danemark et à la Suisse les 22 et 27 mars courant .Sur les 24 joueurs convoqués, 21 évoluent à l’étranger dont quatre en Europe (Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Belgique) et le reste en Amérique du nord et du sud.

la sélection du Panama se rendra à Lucerne pour le deuxième match amical face à la Suisse le 27 Mars.

Après ces deux matches le Panama qui dispute sa première coupe du monde, recevra l’Irlande le 29 mai puis se rendra à Oslo pour une ultime contronfation amicale face à la Norvège avant le départ pour la Russie où elle évoluera dans le groupe “G” aux cotés de la Belgique, de l’Angleterre et de la Tunisie.