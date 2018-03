Le Forum international de Tunis des civilisations, un programme phare à la Cité de la Culture

Le Forum international de Tunis des Civilisations qui sera l’un des programmes phares de la saison inaugurale de la cité de la culture participe en guise d’ouverture avec l’exposition “Une modernité tunisienne : 1830-1930” organisée en collaboration avec la direction du patrimoine au ministère des affaires culturelles. Cette exposition (21 mars-20 juin 2018) sera suivie d’une seconde exposition intitulée “La Tunisie, un carrefour des civilisations” qui se tiendra pendant la deuxième saison à la Cité de la Culture.

Dirigé par l’universitaire Mohamed Haddad, le Forum international de Tunis des Civilisations a pour objectif de valoriser la richesse du patrimoine historique national en matière de dialogue des civilisations et de brassage des cultures. Il s’agit aussi de mettre en exergue l’expérience de la Tunisie dans la gestion des différences et de la diversité.

A travers ses programmes et actions, le Forum de Tunis contribuera à la diffusion de la culture de la tolérance en focalisant l’intérêt sur les questions d’actualité universelle qui détermineront l’avenir commun de l’Humanité à l’instar des effets du réchauffement climatique, de la révolution numérique et de la biotechnologie…

Le forum de Tunis prendra part aux efforts engagés pour la promotion de la diplomatie culturelle et contribuera aux programmes nationaux de lutte contre le terrorisme et l’éradication de ses sources notamment par l’orientation des jeunes vers les activités culturelles et leur encouragement à la création.

Il repose sur des rendez-vous dédiés à la réflexion et à l’échange des idées en invitant des intellectuels et des scientifiques tunisiens et étrangers à débattre autour de questions épineuses en rapport avec les sciences, la sociologie, la technologie etc.

Des comités de réflexion seront par ailleurs crées en vue d’engager des débats. Sous l’égide de ce forum, une série de conférences sera organisée à la Cité de la culture avec la participation d’intellectuels étrangers et tunisiens. Les jeunes, notamment dans les régions, seront au centre d’une action d’incitation et d’encouragement à la création d’associations sous forme de “clubs de civilisations” qui seront appelés ultérieurement à prendre part aux activités du forum de Tunis qui a démarré ses activités par l’exposition “Modernité tunisienne: 1830-1930”.

Cette histoire est présentée sous forme d’une fresque cohérente qui englobe la période constitutive de la modernité tunisienne. Les visiteurs auront à voir des documents, des peintures, et de diverses variétés d’illustrations mémorisant les événements qui ont marqué l’histoire de la Tunisie: l’abolition de l’esclavage, le pacte fondamental, la première constitution tunisienne, un échantillonnage de tenues militaires, des photos de l’école Sadiki et de la Khaldounia, des instruments de musique, …