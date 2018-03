Tunisie : Le mouvement Ennahdha se dit ouvert à toute initiative visant à changer la loi électorale

Le mouvement Ennahdha s’est dit “ouvert à un dialogue profond autour de toute initiative visant à changer la loi électorale de manière à garantir la stabilité politique et la représentativité plurielle”.

Le mouvement a qualifié d'”important”, le discours prononcé, mardi, à Carthage, par le président de la République, Béji Caïd Essebsi, à l’occasion du 62e anniversaire de l’indépendance de la Tunisie.

Ennahdha a salué, dans un communiqué, l’accent mis dans le discours sur les acquis de l’indépendance et de la liberté ainsi que l’hommage rendu aux enfants de la Tunisie, hommes et femmes et aux leaders nationaux ayant contribué à l’édification d’un Etat indépendant et souverain.

Le mouvement a, également, souligné son attachement à l’édification des institutions et des instances constitutionnelles, à travers notamment, le parachèvement de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle.

Ennahdha a dit s’accorder avec le chef de l’Etat pour affirmer que la révolution tunisienne a permis au pays d’entrer dans l’ère de la démocratie, estimant que les élections municipales du 6 mai prochain sont un signe fort de l’ancrage de cette démocratie.

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a jugé mardi souhaitable de modifier la loi électorale avant les prochaines élections.

“Je suis d’accord avec ceux qui appellent à la révision de la loi électorale. C’est une action souhaitable et nous devons nous engager à la modifier avant les prochaines élections”, a-t-il dit.