Le médecin de l’équipe du Brésil donne des nouvelles de Neymar

Le médecin de la sélection brésilienne de football, Rodrigo Lasmar, a fait le point sur l’état de santé de la star de la Seleçao, Neymar, qui poursuit la rééducation au Brésil.

“Avant la blessure de Neymar, il n’y a jamais eu le moindre problème ou malentendu avec le PSG. Et j’insiste, car c’est important, il n’y a jamais eu au cours de cet épisode la moindre divergence entre la CBF et le PSG.

Depuis les premiers examens, nous avons été en accord avec le PSG sur le diagnostic” a-t-il confié en préambule.

“Ce qui est sûr, c’est qu’il a envie de revenir le plus vite possible. Mais, après l’opération, nous avons fixé un délai de six semaines avant d’examiner l’évolution de sa récupération” a-t-il rappelé.

Opéré le 3 mars, Neymar poursuit sa rééducation au Brésil, sous l’œil attentif du médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar.

Si un délai de deux mois a été avancé, aucune date n’a été réellement fixée pour son retour à la compétition. Alors que l’objectif prioritaire est évidemment la Coupe du monde en Russie.

“A partir de là, nous ferons de nouvelles radios et des examens plus détaillés qui nous permettront d’affiner le délai d’indisponibilité. On doit attendre encore pour savoir comment tout cela évolue” a-t-il ajouté.

Les préparateurs physiques me rendent compte de tous les détails de la récupération de Neymar. Pour l’instant, tout se passe bien. Il travaille dur, de façon très professionnelle, pour qu’il soit de retour le plus vite possible et surtout sans la moindre séquelle ou gêne pour son pied et ses appuis” a rassuré Rodrigo Lasmar.