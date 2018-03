À l’occasion du lancement du Galaxy S9, Samsung organise le 1er Festival de Blues

« Samsung Blues Festival » est une initiative commune entre Samsung et Ennejma Ezzahra (le Centre des musiques arabes et méditerranéennes – CMAM). Fruit d’une relation née en 2016 et qui ne cesse de se développer entre Ennejma Ezzahra et Samsung, le but de ce projet est la création d’un authentique festival de Blues.

Au menu du déroulé du programme riche et intéressant de cette 1ère édition de «Samsung Blues Festival », cinq artistes parmi les plus célèbres interprètes de blues dans le monde seront au rendez-vous pour animer les cinq soirées du 27 au 31 mars 2018 au Centre de Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said.

Le 27 mars 2018 – Ouverture du Festival avec Boney Fields accompagné de 6 musiciens

Tout comme Prince, le trompettiste Boney Fields fait partie de cette génération de musiciens afro-américains nés pour apprivoiser la scène. Avec un talent sans cesse perfectionné durant une carrière passée à jouer sur la plupart des scènes mondiales, Boney Fields fusionne savamment Funk et Blues, deux facettes de la même grande Musique afro américaine.

Le 28 mars 2018 – Denise King – Soul Blue – accompagnée de 4 musiciens

Cette artiste qui a débuté sa carrière musicale à l’âge de trente ans, s’est produite au cours des 25 dernières années dans la plupart des lieux les plus prestigieux de Philadelphie et de New York aux Etats-Unis, à Paris en France, en Turquie, au Brésil, en Australie, et au Japon. La préservation du jazz dans son style traditionnel tient à cœur de celle qui fait partie des plus belles voix gospel- blues et qui se veut son porte étendard. Au répertoire de Denise King -qui combine merveilleusement le répertoire jazz et soul-pas de gadgets, pas de pyrotechnie, juste un accent intense sur la mélodie et le contenu lyrique. Le 29 mars 2018 – Vincent Bucher [Harmonica Blues] accompagné de 3 musiciens Passionné de Blues, Vincent Bucher débute l’harmonica à l’âge de 16 ans. Il entame sa carrière musicale dans les rues et le métro de Paris où Sugar Blue, le Maestro afro-américain de l’harmonica, ne tarde pas à le remarquer, à l’encourager et à l’initier à la scène. A partir de ce moment, Vincent Bucher écume le circuit français des clubs et des concerts, et d’accompagne de grandes figures légendaires du Blues américain comme Louisiana Red, Sonny Rhodes, Jimmy Johnson, Eddie.C. Campbell, Eddie Shaw etc.. lors de leurs tournées en France. Plus tard, il accompagnera et enregistrera avec Bill Deraime, Patrick Verbecke et CharlElie Couture.

Le 30 mars 2018 – Lino Muoio [Mandolin Blues] accompagné de 3 musiciens Dès sa rencontre avec le Blue Stuff en 1999, Lino Muoio accompagnera l’un des groupes de blues italiens les plus anciens et les plus célèbres avec lequel il fera partie de mille concerts et festivals et il enregistrera toutes les sorties officielles. En octobre 2009, “Blues On Me”, son premier album solo reflètera toutes les influences des débuts de sa carrière.

En 2012, il sort “Mandolin Blues”, le premier album italien entièrement dédié à la mandoline. En 2016, “The Piano Sessions” dévoile une évolution naturelle du projet initial Mandolin Blues, vers le dialogue essentiel entre la mandoline et le piano, dans un genre très “Old Style” faisant de nombreuses références aux sons et à l’atmosphère des années 20 et 30 du siècle dernier.

Le 31 mars 2018 – (closing concert) accompagné de 3 musiciens

Neal Black, chanteur, auteur-compositeur et guitariste mythique, a passé les 25 dernières années à électriser le public dans le monde entier. Son style unique lui a valu d’être référencé « The master of High Voltage Texas Boogie » par la critique. Ses albums, numéro un des hits des radios européennes ont reçu 4 étoiles par les critiques du « Rolling Stone Music Magazine »

Guitariste, il a accompagné plusieurs légendes du Blues et du Rock sur scène ou en studio. Auteur compositeur, son répertoire se compose de plus de 200 chansons publiées et chantées par des artistes comme Beverly Jo Scott, Larry Garner, Popa Chubby

Pour plus d’informations, contacter les numéros :

71 740 102 – 71 746 141 ou visité le site www.cmam.tn. Et la Page Facebook

https://www.facebook.com/SamsungBluesFestival/?notif_id=1520961047441498¬if_t=page_admin&ref=notif