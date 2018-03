Tunisie : Prolongation du projet “Police de proximité”

Le projet “Police de proximité” sera prolongé à partir de juillet 2018 et ciblera huit nouveaux gouvernorats, a indiqué, lundi, le directeur des programmes de l’organisation Search for commom ground, section Tunis, Wissem Missaoui.

“Ce projet a été lancé en 2016 par la société civile en collaboration avec le ministère de l’Intérieur dans l’objectif de créer un lien de confiance entre la police et le citoyen et de rapprocher les services sécuritaires”, a-t-il indiqué.

Il a rappelé que ce projet qui a été crée parallèlement avec l’initiative du programme des Nations Unies (PNUD)”, a démarré avec quatre gouvernorats à savoir Médenine, Kasserine, Bizerte et Tunis.

Dans ce contexte, a-t-il souligné, des cercles de discussions sur la gouvernance de la question sécuritaire entre les jeunes et les représentants de la sécurité ont été organisés dans les quatre gouvernorats.

“L’objectif étant de renforcer le lien entre le citoyen et les agents de la sécurité”, a-t-il indiqué, ajoutant que ces cercles ont discuté de plusieurs questions en particulier la sécurité dans l’environnement scolaire et les stades.

Missaoui a indiqué que dans le cadre des initiatives locales de ce projet, un plaidoyer pour assurer la sécurité dans les espaces sportifs à Kasserine a été mené afin de lutter contre la violence dans ces espaces.

Fondée en 1982, l’organisation internationale Search For Common Ground a pour but de transformer la façon dont le monde gère les conflits, loin des approches de confrontation et vers des résolutions pacifiques et collaboratives.

Depuis sa création en 2012, la section de Search for common ground en Tunisie travaille avec les jeunes leaders des ONG dans 14 gouvernorats à travers la Tunisie pour renforcer leur participation à la transition démocratique.