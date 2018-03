Mondial 2018 (Préparation) Tunisie-Iran : Le milieu de terrain iranien Masoud Shojaei convoqué après sept mois d’absence

Le milieu de terrain de l’équipe nationale iranienne de football, Masoud Shojaei, qui avait été exclu du onze national pour avoir disputé en août dernier avec son club grec Panionios un match en Europa League contre un club israélien, a été convoqué par l’entraîneur national Carlos Queiroz en prévision des deux matchs amicaux face à la Tunisie et à l’Algérie, rapporte la presse iranienne.

Carlos Queiroz a dévoilé une liste de 28 joueurs, dont Masoud Shojaei, pour ces deux tests amicaux. L’Iran se prépare pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018 où il a hérité d’un Groupe B relevé formé également de l’Espagne, du Maroc et du Portugal.

L’équipe du Melli, surnom du onze iranien, ouvrira la campagne avec un match contre le Maroc à Saint-Pétersbourg le 15 juin. L’Iran affrontera ensuite l’Espagne à Kazan le 20 juin avant de rencontrer le Portugal de Cristiano Ronaldo à Saransk cinq jours plus tard.

La sélection iranienne a confirmé sa grande forme du moment avant de rencontrer en amical la Tunisie, mercredi à Radès, en étrillant son homologue du Sierra Leone 4 à 0, lors d’un test amical disputé samedi dernier au stade Azadi à Téhéran.

Mohammad Reza Khanzadeh a ouvert le score pour l’Iran et deux minutes plus tard, Ali Gholizadeh a consolidé l’avantage sur un tir de loin que le gardien aurait pu contrer. Kaveh Rezaei a marqué le troisième but à la 35e minute d’une reprise de la tête dans les six mètres et Gholizadeh a marqué pour la deuxième fois deux minutes après la reprise.

“Nous avons eu un bon match. Je voudrais remercier l’équipe nationale de football de la Sierra Leone, car ils sont venus ici pour nous donner la réplique. Ce fut un long voyage pour eux “, rapporte la presse iranienne, citant l’entraîneur du onze iranian Queiroz après le match.

La Sierra Leone occupe la 98ème place du classement FIFA tandis que l’Iran est la meilleure équipe de football asiatique et la 33ème au monde.Selon la presse iranienne, l’équipe africaine est arrivée en Iran avec seulement quatre joueurs titulaires. “Je me fichais de ce que les autres disent.

Ils veulent me saper”, a commenté l’ancien entraîneur du Real Madrid. Le Melli affrontera la Tunisie le 23 mars et rencontrera l’Algérie quatre jours plus tard à l’UPC-Arena de Graz, en Autriche.Liste des joueurs retenus pour les deux tests face à la Tunisie et l’Algérie:Gardiens de but:Alireza Beiranvand (Persépolis)Rashid Mazaheri (Zob Ahan)Amir Abedzadeh (Maritimo)Hossein Hosseini (Esteghlal)Défenseurs :Jalal Hosseini (Pesepolis)Vouria Ghafouri (Esteghlal)Saeid Aghaei (Sepahan)Milad Mohammadi (Akhmat Grozny)Morteza Pouraliganji (Al Sadd)Ramin Rezaeian (K.V. Oostende)Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal)Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh)Pejman Montazeri (Esteghlal)Milieux de terrain:Omid Ebrahimi (Esteghlal)Ehsan Haji Safi (Olympiacos)Saïd Ezatolahi (Amkar Perm)Ali Karimi (Sepahan)Saman Ghoddos (?stersunds FK)Masoud Shojaei (AEK Athènes)Ali Gholizadeh (Saipa)Attaquants:Mehdi Taremi (Al Gharafa)Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar)Mehdi Torabi (Saipa)Sardar Azmoun (Rubin Kazan)Karim Ansarifard (Olympiacos)Kaveh Rezaei (Charleroi S.C.)Reza Ghoochannejhad (Heerenveen)Vahid Amiri (Persépolis)