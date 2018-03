Tunisie : Douz abrite le 4ème Festival africain de la Joie

Une forte participation d’artistes, poètes et créateurs magrébins, de Tunisie, d’Algérie et de Libye, seront représentés à la 4ème édition du Festival africain de la Joie qui se tiendra du 22 au 24 mars 2018 dans différents espaces de la ville du Douz, au Sud tunisien.

Au cours d’un point de presse, jeudi à Tunis, Ahmed Lassoued, président du festival a estimé que cette manifestation oeuvre à mettre en avant l’héritage africain et faire connaitre le patrimoine culturel de la ville de Douz.

Un programme varié d’activités culturelles et artisitques sera proposé aux visiteurs du festival, tunisiens et étrangers avec au menu des artistes comme les tunisiens Cherif Alaoui et Hassen Dahmeni et la star du rai, l’Algérien Faycel Sghaier.

Les moyens de booster la coopération économique entre les pays du Continent seront débattus au forum économique africain prévu à partir du 22 mars, entre experts, chercheurs et hommes d’affaires tunisiens et africains.

Une série d’hommages sera également rendu aux poètes Ali Lassoued Marzouki, un natif de la région de Douz et le Libyen Mohamed Hassan et Abdallah Abdallah, élu par l’Organisation des Nations Unies et de l’agriculture (FAO) parmi les personnalités africaines les plus actifs et infulents dans le domaine de la culture du palmier dattier dans le monde.