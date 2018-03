Mondial 2018 (Tunisie) : Une société prendra en charge le transport des supporters

Une société privée spécialiste en matière d’organisation des expositions et les évènements nationaux et internationaux a mis au point un programme varié à l’occasion de la participation de la sélection tunisienne de football au Mondial 2018 en Russie.

Elle se propose notamment d’organiser les vols à destination de la Russie pour les supporters des Aigles de Carthage désireux suivre les rencontres de la Tunisie.

Outre l’organisation des vols à destination de la Russie, de l’hébergement, du transport et de l’acquisition des billets d’entrée aux stades, la société a élaboré un programme d’animation pour promouvoir le tourisme tunisien et faire connaitre la patrimoine culturel et civilisationel de la Tunisie, notamment des spectacles de musique animés par Zied Gharsa, Yacine Aziz et Aymen Lassik, ainsi que la gastronomie tunisienne.

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi à Gammarth en banlieue de Tunis, la société a indiqué que les prix des billets de voyage oscillent entre 3800 et 75 mille dinars.

Lors du premier tour du Mondial-Russie 2018 (14 juin/15 juillet), la Tunisie évoluera dans le groupe G avec l’Angleterre, la Belgique et le Panama.