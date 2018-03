L’huile d’olive et le vinaigre ALJAZIRA raflent plusieurs récompenses 

La société STCA ALJAZIRA vient de recevoir plusieurs prix récompensant la qualité de ses produits.

Dans le cadre de la première édition du concours de la meilleure huile d’olive vierge extra tunisienne organisée par l’Office Nationale de l’Huile (ONH) ; qui vise à encourager les professionnels à améliorer la qualité de l’huile d’olive proposée à la vente ; l’huile d’olive ALJAZIRA a reçu la médaille d’argent dans la catégorie « fruité vert moyen ».

Alors que dans le cadre du concours « Elu Produit de l’année » ; qui vise à récompenser les marques pour la qualité de leurs produits et leur innovations, ainsi qu’à orienter le consommateur vers les meilleurs produits sur le marché ; l’huile d’olive vierge extra ALJAZIRA et le vinaigre ALJAZIRA ont été élus produit de l’année 2018.

Ces prix ; qui viennent s’ajouter aux plusieurs certifications obtenus lors des dernières années : (ISO 9001, ECO CERT, HALAL, KOSHER, TN-BIO, USDA organic, QUALIMED) ; représentent une reconnaissance de la qualité des produits de la marque ALJAZIRA.

Mais leur obtention a été aussi rendue possible grâce au dévouement, à la rigueur, à l’innovation et au travail d’équipe qui sont caractéristiques de l’entreprise.

Elle va favoriser l’adoption de pratiques exemplaires, améliorer la productivité, assurer la satisfaction de la clientèle, séduire de nouveaux marchés et renforcer le positionnement de la marque en tant qu’un des leaders sur le marché.

Il est à rappeler dans ce cadre, que l’huile d’olive ALJAZIRA est une huile contrôlée et correspond à la norme fixée par le conseil oléicole international.

Les contrôles rigoureux sont effectués lors de toutes les étapes de la production. De la trituration de l’huile à l’obtention du produit fini (conditionné) et même pendant le stockage.

Le processus de conditionnement est bien maitrisé et contrôlé. Des enregistrements sont effectués tout au long de la chaine de production pour bien assurer le suivi.

La marque possède une large gamme de produits (plus de 60 produits à différente contenance) : huile d’olive (vierge extra, vierge), huile de grignon d’olives, huile aromatisée, huile biologique, vinaigre naturel et condiments.

Elle dispose de différents types d’emballage pour satisfaire les clients et répondre à leurs besoins.

On distingue dans ce cadre, des emballages en verre, métallique, plastique, céramique et des coffrets cadeau pour faire plaisir aux consommateurs de plus en plus exigeants

Dans le cadre de son souci permanent d’innover pour séduire les consommateurs, ALJAZIRA ne cesse de mettre sur le marché de nouveaux produits avec des emballages uniques et innovants.

Les produits ALJAZIRA ne sont pas disponibles uniquement en Tunisie mais aussi à l’étranger où ils ont conquis de nombreux marché.

Cette performance a été rendu possible grâce à la qualité des produits mais aussi aux efforts du service commercial qui a mis en place toute une stratégie pour promouvoir l’huile d’olive ALJAZIRA et mettre en valeur son histoire, sa variété ainsi que ses bienfaits.

Une stratégie qui entre dans le cadre de la politique globale du pays en matière d’exportation d’huile d’olive, qui tend à positionner durablement la Tunisie comme 2ème producteur mondial d’huile d’olive.