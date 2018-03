Mondial Russie 2018 : Reprise de la ventes des billets, 1 303 616 sésames déjà alloués (FIFA)

La vente des billets pour la coupe du Monde Russie 2018, a repris mardi, annonce la fédération internationale de football (FIFA), sur son site internet.

“Les supporters du monde entier auront la possibilité de soumettre une demande de billets sur FIFA.com/tickets. Ces billets seront attribués selon le principe du “premier arrivé, premier servi et les supporters pourront acheter leurs billets directement, sous réserve de disponibilité et de paiement réussi, précise la FIFA.

“Tous les matches pourront faire l’objet d’une demande, à l’exception du match 7 (Argentine – Islande) et de la finale. Cela inclut également, pour certains matches, les billets de catégorie 4 qui sont réservés aux résidents russes. Il est recommandé aux supporters de soumettre leur demande le plus tôt possible, sachant que le nombre de demandes devrait être très important et que les billets devraient donc se vendre très rapidement. Sur FIFA.com/tickets, un système de feux de signalisation indiquera les disponibilités pour les différents matches.

Par ailleurs et à moins de cent jours de l’ouverture de la Coupe du Monde (14 juillet-15 juillet), 1 303 616 billets ont été déjà vendus, indique-t-on.

En raison d’une trop forte demande, la Fifa a dû procéder à un tirage au sort en présence d’un notaire public, et ce sont 568 448 sésames qui ont été octroyés (sous réserve de paiement).

La majorité d’entre eux sont issus de Russie (197 832), tandis que ceux venus de Colombie (33 048), du Brésil (24 656), du Pérou (21 946), d’Allemagne (21 639), des Etats-Unis (20 347), du Mexique (18 155), d’Australie (15 906), d’Argentine (15 214), d’Angleterre (14 890) et de Pologne (13 686) figurent eux aussi dans le Top 10.

Les demandeurs internationaux représentent ainsi 65 % du total pour la deuxième phase de vente” souligne-t-on.