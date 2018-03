Tunisie : Prévention des intoxications alimentaires dans les restaurants universitaires

Le centre culturel universitaire de Gabès a abrité, dimanche, un séminaire de formation sur la prévention des intoxications alimentaires dans les restaurants universitaires organisé par l’office des œuvres universitaires du Sud au profit des responsables des restaurants universitaires dans les gouvernorats de Sfax, Gabès, Médenine, Tataouine, Kébili, Tozeur et Gafsa.

Plusieurs interventions ont été faites à cette occasion sur la microbiologie alimentaire, les dangers qui menacent la salubrité des produits alimentaires et les moyens de les prévenir ainsi que sur les causes et la prévention des intoxications alimentaires, les techniques de conservation des aliments et le contrôle de la contamination croisée.

Selon le chef du service de l’hébergement universitaire, de la nutrition et de l’hygiène à l’office des œuvres universitaires du sud, Hela Malek Baghdadi la contamination croisée constitue l’un des facteurs les plus importants causant une intoxication alimentaire, principalement en raison de l’entrée en contact d’un aliment avec de l’équipement, des surfaces de travail ou des mains qui ont été contaminés par une source reconnue de pathogènes.

L’intervenante a souligné la nécessité de concevoir des restaurants universitaires de manière à éviter tout contact entre les zones propres et les zones contaminées.

Elle a fait savoir que sur les 21 restaurants universitaires des gouvernorats du sud, huit seulement respectent le principe de la marche en avant. Il s’agit de la mise en place d’une démarche qualitative de l’hygiène avec pour principe de base que les produits sains ne doivent pas croiser le chemin des produits souillés.

Cette démarche se traduit principalement par l’organisation du travail et des locaux. Elle correspond à une succession logique et rationnelle des différentes opérations de fabrication, depuis la livraison des marchandises jusqu’à leur consommation.

Le principe est de faire en sorte qu’un déchet ne se retrouve jamais en contact avec un produit sain.