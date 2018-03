Allemagne (26e j) : Leipzig lâche encore des points et voit la C1 s’éloigner

Tenu en échec 0-0 dimanche à Stuttgart, Leipzig reste désormais sur quatre matches sans victoires et voit s’éloigner doucement le top-4 de la Bundesliga, qualificatif pour la Ligue des champions, au soir de la 26e journée.

Après ce nul, le RB (40 pts) est toujours sixième, mais désormais à six points du deuxième Schalke et à quatre du troisième Leverkusen, vainqueurs samedi.

A Stuttgart, Leipzig a eu du mal à donner du rythme à la rencontre, trois jours après sa victoire 2-1 contre le Zenit Saint-Pétersbourg en match aller des huitièmes de finale d’Europa League.

Malgré quelques occasions, il a toujours manqué aux Saxons le dixième de seconde dans la dernière passe, ou les quelques centimètres dans l’ultime geste, qui auraient permis de faire la différence.

Equipe surprise de la saison dernière, récompensé par une deuxième place amplement méritée pour sa première saison dans l’élite, le RB n’a pas joué au même niveau cette saison. En grande partie faute d’avoir su digérer ses semaines anglaises avec la Ligue des champions puis l’Europa League.

La partie contre Stuttgart a été équilibrée, mais les transitions ultra-rapides qui étaient la marque de fabrique du RB la saison dernière ne font plus la différence. Naby Keita, acheté 70 millions d’euros par Liverpool pour la saison prochaine, n’a plus le même rayonnement, et Timo Werner est sorti à la 77e minute, après un septième match consécutif de Bundesliga sans but. Il a laissé sa place à l’ex-Parisien Jean-Kevin Augustin, qui avait marqué trois fois lors de ses trois sorties

précédentes.