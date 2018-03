Ligue 1 (21e journée) : Le CS Sfaxien retrouve le sourire, le CA Bizertin souffre encore

Le CS Sfaxien a renoué avec la victoire en allant s’imposer face à l’AS Gabès (2-1), samedi, en ouverture de la 21e journée de la Ligue 1 du football professionnel marquée par une nouvelle défaite du CA Bizertin à domicile face à l’ES Metlaoui (1-2).

Après cinq journées sans victoires (3 nuls et 2 défaites), le CS Sfaxien a retrouvé ce samedi le sourire en décrochant une victoire en déplacement face à l’AS Gabès grâce à deux réalisations de Mohamed Ali Raggoubi (6) et Alaa Marzouki (72 sp) dont c’est le 10e but en championnat qui le place en tête du classement des buteurs.

Grâce à ce succès, les protégés de Ghazi Ghrairi confortent leur quatrième place au tableau avec 37 points, à deux longueurs des deux co-dauphins Etoile du Sahel et Club Africain qui s’affronteront dimanche à Sousse dans le classico de cette 21e journée.

De leur côté, les Gabésiens qui ont pourtant égalisé à la mi-temps par Ali Abdelaziz Guecchi (45 sur penalty), alignent leur deuxième défaite de suite et occupent la 9e place avec 25 points.

A Menzel Abderrahmane, le CA Bizertin a concédé lui aussi sur son terrain sa deuxième défaite de suite en s’inclinant face à l’ES Metlaoui par 1 but à 2.

Les visiteurs ont été les premiers à ouvrir le score par Zied Baccouche (19), et les locaux ont vite égalisé grâce à Houssem Habbassi (25), mais un but contre sans camp de Wissem Bousnina à la 32e a condamné son équipe à une deuxième défaite de suite qui complique sa situation après le retrait de 6 six points infligé par la Fifa.

A la faveur de sa deuxième victoire de suite, l’ES Metlaoui se maintient confortablement dans le ventre mou du tableau avec 27 points, à cinq longueurs de son adversaire du jour qui occupe provisoirement la 10e position avec 22 points ex aequo avec le Stade Gabésien qui se rend dimanche à Ben Guerdane.

Dans le troisième match programmé samedi, le CO Medenine a laissé échapper à domicile deux points précieux qui l’auraient éloigné du bas du tableau en se contentant d’un nul vièrge face à la JS Kairouan qui s’ajoute à sa série de 8 matches sans succès (12e, avec 16 points). Quant aux Aghlabides, auteurs d’un parcours en queue de poisson, ils partagent la 6e place avec l’ES Metlaoui avec 27 points chacun.

La journée sera clôturée dimanche avec quatre rencontres au programme. Le leader espérantiste accueillera, à Radès à huis clos, le Stade Tunisien (19h10), l’Etoile du Sahel recevra le Club Africain (14h30), l’US Monastir se rendra chez l’ES Zarzis, lanterne rouge (14h30), et le Stade Gabésien sera en déplacement à Ben Guerdane (14h30).