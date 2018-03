Tunisie : Publication d’un manuel de procédures de la campagne électorale (Tlili Mansri)

Un manuel de procédures de la campagne électorale sera publié la semaine prochaine en prévision des prochaines élections municipales du 6 mai 2018, a annoncé mercredi Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri.

Destiné à l’administration, aux partis politiques, aux candidats, à la presse et aux médias, Ce manuel vient définir les règles et les procédures régissant la campagne électorale et les démarches à suivre lors de cette campagne, a-t-il expliqué lors d’un séminaire de formation organisée par l’ISIE en collaboration avec le Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation (CFAD) sur le thème ” Neutralité de l’administration aux élections municipales “.

” Il comporte également l’ensemble des dispositions, des conditions et des sanctions envisagées en cas de manquement aux règles et aux principes de la campagne électorale “, a-t-il ajouté.

Au cours de la période de la campagne électorale qui s’étale du 14 avril au 4 mai 2018, 1500 agents accrédités seront déployés pour relever les infractions électorales et rédiger les procès-verbaux y afférents, a-t-il encore annoncé.

Selon Tlili Mansri, ces 1500 agents ont été formés dans les domaines juridique et financier.

Lors de la campagne électorale, en moyenne 4 observateurs seront mobilisés dans chaque circonscription électorale.

L’ISIE avait annoncé, samedi dernier, que 2068 listes (partisanes, de coalition et indépendantes) ont été acceptées aux prochaines municipales, tandis que 106 listes ont été rejetées.

Ces listes seront en lice pour remporter des sièges dans 350 municipalités.