Coupes africaines interclubs : Les représentants tunisiens pour prendre option

Quatre clubs tunisiens disputent mardi et mercredi les matches aller des seizièmes de finale des compétitions africaines interclubs avec l’intention de prendre une avance confortable même si trois d’entre eux seront à l’épreuve du déplacement alors que l’Etoile du Sahel aura l’avantage du terrain.

L’Etoile du Sahel, exempte du tour préliminaire de la Ligue des champions, recevra mardi l’équipe nigériane de Plateau United FC qui a éliminé au précédent tour les Camerounais d’Eding Sport en s’imposant à l’aller à domicile 3-0 et au retour 1-0.

Le représentant tunisien est appelé à faire le plein à domicile même si sa tache ne semble pas de tout repos face au champion du Nigeria et actuel leader du championnat local.

Grand favori de la compétition, l’Etoile du Sahel espère aller le plus loin cette saison et faire oublier l’humiliante défaite face à Al-Ahly d’Egypte en demi-finale retour de la dernière édition (2-6).

Pour ce faire, le staff technique étoilé comptera beaucoup sur l’expérience des coéquipiers de Hamza Lahmar rompus à ce genre de compétitions pour enlever cette première manche et prendre option pour le prochain tour.

De con côté, l’Espérance de Tunis affrontera la formation Kenyane de Gor Mahia, mercredi à Machakos (65 km de Nairobi) où elle tentera de réaliser un exploit et baliser le chemin pour les huitièmes de finale.

Les protégés de Khaled Ben Yahia qui ont du passer par le tour préliminaire pour accéder aux seizièmes de finale avaient écarté les Mauritaniens de l’ASAC Concorde (aller 1-1 et retour 5-0 à Tunis). Son adversaire lui avait éliminé le club Vegatrianos de la Guinée Equatoriale (aller 2-0 au Kenya, retour 1-1).

La délégation sang et or qui est arrivée lundi à Nairobi après un voyage harassant de 11 heures de vol, s’est mise à un travail de récupération avant d’affronter l’équipe kenyane dans les meilleures dispositions physiques.

L’Espérance, en grand connaisseur des périples africains et des aléas qui les entourent, est appelé à confirmer sa réputation de bon voyageur et ses prétentions d’aller le plus loin possible, après avoir été éliminée la saison dernière par le même bourreau de l’Etoile, Al Ahly d’Egypte.

En coupe de la Confédération, le Club Africain et l’US Ben Guerdane nourrissent l’espoir de rentrer avec les trois points en poche de leur déplacement respectivement chez la Renaissance de Berkane (Maroc) et le Club Athlétique Renaissance Aiglons (Congo).

Si le club de Bab Jedid a suffisamment d’expérience pour relever ce défi, l’US Ben Guerdane en est à sa “première” continentale d’autant qu’elle n’a pas eu à passer par le tour préliminaire après le forfait de son adversaire Hilal Juba du Sud-Soudan.

Les rouge et blanc profiteront de la période faste qu’ils connaissent actuellement sous la houlette du Francais Bertrand Marchand pour franchir l’écueil de l’équipe marocaine, 5e du championnat marocain et qui a assuré sa qualification aux 16e de finale aux dépens des champions du Sénégal, Mbour petite Côte (2-1 à l’aller au Maroc 1-1 au retour au Sénégal).

En revanche, la mission de l’US Ben Guerdane à Brazzaville, mercredi, semble plus compliquée, compte tenu de la situation délicate par laquelle passe l’équipe sudiste en championnat national où elle lutte pour le maintien, et de la valeur de son adversaire qui a réussi à écarter au tour précédent les Ghanéens d’Ashanti Gold aux tirs au but (1-1 en aller et retour).

Ceci étant, l’équipe ne peut compter que sur l’ambition et l’enthousiasme de ses joueurs et sur l’expérience de son entraineur Samir Sellimi qui s’y connait parfaitement en compétitions interclubs.