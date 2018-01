“Je ne quitterai l’USM Alger que pour l’europe” (oussama darfalou)

L’attaquant international algérien de l’USM Alger Oussama Darfalou (24 ans) qui suscite l’intérêt de plusieurs clubs locaux et étrangers dans la perspective d’un recrutement pendant le mercato hivernal, a assuré vendredi qu’il ne quittera son club actuel, l’USM Alger que pour l’Europe.

“Effectivement, j’ai pas mal de contacts en ce moment, mais j’ai une très bonne relation avec le président Haddad, et je lui ai promis que je ne quitterai pas l’USMA, sauf si c’est pour aller en Europe” a indiqué l’ex-avant-centre de du RC Arbaâ dans une déclaration au site officiel du club, au moment où des bruits l’ont donné partant vers le club tunisien, l’Etoile Sportive du Sahel.

“Je ne changerai pas de club, sauf si je décroche un contrat professionnel en Europe. Je tiens donc à rassurer les supporters que je suis toujours là et que je continuerai de me donner à fond pour marquer et contribuer aux succès de mon équipe” a encore promis Darfalou, actuel meilleur buteur des Rouge et Noir en championnat, avec dix buts.

Au terme de la 14e journée, l’ES Sahel, dirigée depuis décembre par l’entraîneur algérien Kheireddine Madoui, pointe à la 4e place du classement général avec 26 points.

Soit à dix longueurs du leader, l’ES Tunis, qui caracole en tête avec 36 unités.