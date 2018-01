Tunisie – Gafsa : Remise en liberté des trois dirigeants du front populaire arrêtés à El-Guettar

Les trois dirigeants régionaux et locaux du Front populaire (FP) arrêtés, jeudi, sur fond des derniers troubles perpétrés dans la délégation d’El Guettar (gouvernorat de Gafsa) ont été libérés, vendredi, a affirmé l’avocate Afef Zarrouk.

Ces dirigeants ont été placés en garde à vue après que des suspects arrêtés dans les actes de vandalisme qui ont eu lieu, lundi dernier à El Guettar, avaient dévoilé l’implication des ces dirigeants dans ces actes.

13 personnes avaient été appréhendées suites aux actes commis dans la région dont l’incendie du poste de la sûreté nationale et le saccage du bureau de la recette des finances, selon le procureur de la République au tribunal de première instance à Gafsa Mohamed Khelifi.

Dans un communiqué publié, jeudi, le FP a réclamé la libération de ses militants et partisans arrêtés “arbitrairement” dans plusieurs régions du pays notamment à El-Guettar, Mahdia et El-Kabaria, accusant le gouvernement de complicité avec les réseaux de corruption et du crime lors d’actes de violence enregistrés lors des protestations et de vouloir indure l’opinion publique en erreur en imputant au Front populaire la responsabilité de ces actes.